К изоляции готов: Элджей загрузил свой BMW i8 туалетной бумагой

Популярный рэпер Элджей выложил в Instagram фотосет, который назвал «Изоляция». Молодой артист снялся в гангстерском стиле: с двумя автоматами возле своей тюнингованной машины BMW i8 Coupe. Оружие у парня, правда, игрушечное, но салон автомобиля доверху набит туалетной бумагой.

Поклонники 25-летнего рэпера в комментариях удивляются, зачем Алексей (настоящее имя звезды) закупил так много упаковок предмета личной гигиены. Некоторое даже обвинили его в том, что им не досталось этого дефицитного товара.

«Леш, надеюсь, в пистолетиках греча», «Так вот кто всю бумагу разобрал», «Туры турами, а в туалет по расписанию», — иронизируют поклонники Элджея.

Добавим, что, пока рэпер устраивает ганстерские фотосессии во дворе, его жена Настя Ивлеева проводит прямые эфиры в Instagram. Недавно она устроила двухчасовую трансляцию в паре с Максимом Галкиным. Телеведущие обсудили коронавирус, потом их отвлекла Алла Пугачева, пришедшая, чтобы поцеловать супруга перед сном. Этот трогательный момент заставил Ивлееву буквально растаять от умиления.