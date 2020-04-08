«Среди вас сложно»: Гор прервал молчание после госпитализации Бабкиной

Госпитализация Надежды Бабкиной наделала много шума – на фоне пандемии коронавируса многие тут же сделали вывод, что опасной болезнью заразилась и народная артистка. Появилась даже информация о том, что звезду ввели в состояние искусственной комы, подключив аппарат ИВЛ.

На фоне этой шумихи муж «казачки Нади» неожиданно заявил журналистам, что с ней все нормально. Мало того, жена, дескать, дома и занимается обычными хозяйскими делами. В итоге – ни диагноз Бабкиной, ни слова ее гражданского супруга не подтвердились. Ее концертный директор Сергей Горох рассказал Teleprogramma.pro, что у певицы обширная пневмония и она действительно госпитализирована в клинику. Однако речи о CoViD-19 нет.

Все это время Евгений Гор хранил молчание в Сети. И вот наконец решил высказаться, опубликовав завуалированное послание. Судя по всему, избранник Бабкиной остался недоволен разговорами вокруг фигуры его гражданской жены.