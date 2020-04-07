«Давайте вместе пожелаем ей здоровья»: врачи исключили коронавирус у Бабкиной

Врачи не подтвердили у 70-летней народной артистки Надежды Бабкиной коронавирус. Напомним, о госпитализации руководителя ансамбля «Русская песня» стало известно накануне в понедельник, 6 апреля. Возлюбленный артистки, Евгений Гор опроверг факт наличия заболевания и заявил, что Надежда на самом деле находится дома и чувствует себя хорошо.

Однако официальные представители позже отметили: народная любимица действительно в больнице, но ее состояние значительно лучше, чем об этом пишут в газетах.

Во вторник, 7 апреля, стал известен официальный диагноз. Медики подтвердили, что коронавируса у Бабкиной нет. Речь идет об обширной пневмонии.

«Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное с положительной динамикой. Коронавируса не обнаружено! Давайте вместе пожелаем ей здоровья и скорейшего выздоровления!», — прокомментировал порталу Teleprogramma.pro концертный директор Бабкиной Сергей Горох.

Напомним, ранее в больницу были доставлены Лев Лещенко и Игорь Николаев. У музыкантов также были подозрения на коронавирус, но позже анализы оказались отрицательными. На днях и Лев Валерьянович, и Игорь Юрьевич были выписаны и отправлены домой.