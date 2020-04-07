«Она сидит дома, занимается хозяйством»: Гор назвал новости о болезни Бабкиной фейком

Как отметил певец, у его гражданской супруги даже нет температуры.

Музыкант Евгений Гор заявил, что новости о госпитализации его гражданской супруги, певицы Надежды Бабкиной, — самый настоящий фейк. Напомним, что пока, по не подтвержденной врачами информации, Бабкина находится в клинике. У нее подозревают пневмонию. Тест на коронавирус, возможно, дал положительный результат. Не исключено, что звезда в реанимации.

«Это абсолютный фейк, она сидит дома, занимается хозяйством и нет даже температуры». Евгений Гор

Отметим, что Надежда Бабкина контактировала с певцом Львом Лещенко, который не так давно находился в клинке. Ему поставили диагноз — коронавирус. Сейчас с 78-летним исполнителем все в порядке. Он выписался из больницы и уехал домой, где будет дальше заниматься своим здоровьем.

Между тем, по слухам, саму Бабкину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Не исключено, что молодой гражданский муж исполнительницы все-таки лукавит, когда говорит, что с ней все в порядке. Гор, возможно, просто не хочет, чтобы СМИ узнали о болезни его жены, сообщает «МК».