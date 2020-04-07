СМИ: после госпитализации Надежду Бабкину ввели в кому

Как сообщил канал Mash, народная артистка Надежда Бабкина накануне почувствовала себя плохо и вызвала «скорую». В клинике у нее якобы диагностировали коронавирус и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данным ресурса Super. ru, состояние певицы якобы резко ухудшилось и ее ввели в искусственную кому.

Отметим, что официального подтверждения госпитализации звезды, ее диагноза и состояния пока нет. При этом ее гражданский муж Евгений Гор опроверг данные сообщения в СМИ, назвав их «фикцией». По его утверждению, артистка находится дома и спокойно занимается домашними делами.

Любопытно, что ранее активная в социальных сетях Надежда Бабкина не стала комментировать этот громкий случай (пусть и фейковый, как говорит ее бойфренд). Последний пост певицы в Instagram опубликован два дня назад, в нем она бодро рапортует, что придерживается режима самоизоляции.

Ранее артистка побывала на передаче «Вечерний Ургант», поддержав танцевальный челлендж вместе с Иваном.

Внимание! Часть изложенной выше информации основана на неофициальных источниках, которые можно трактовать как слухи. Поэтому она может оказаться недостоверной. Teleprogramma.pro следит за развитием событий и при появлении первых подтвержденных данных о состоянии здоровья Надежды Бабкиной сообщит об этом читателям.