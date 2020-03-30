«Мой первый выход в свет»: Бондарчук в джинсе показала себя 23-летнюю

51-летняя Светлана Бондарчук на личной страничке в Instagram поделилась памятным снимком из личного альбома. На карантине экс-возлюбленная режиссера Федора Бондарчука решила разобрать архивы и обнаружила один из снимков, который был сделан еще в далеком 1991 году.

Модель припомнила, что тогда она только-только родила сына Сергея. И уже спустя две недели после этого Светлана посетила одно из мероприятий по приглашению Примадонны отечественной эстрады — «Рождественские встречи».

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По словам модели, это было так давно, но она до сих пор помнит этот день вплоть до мелочей. То, как она собиралась, выбирала наряды, комплексовала и была очень не уверена в себе. Однако на самом деле все прошло легко и весело.

«Алла Борисовна снимала «Рождественские встречи» в середине декабря 1991 года. Две недели назад я родила сына Сережу и это первый мой выход в свет на съемку программы. Мы все дружили! Это было удивительное время перемен. Мы все почти дети на этой фотографии, счастливые и свободные. У меня большой архив фотографий, я всегда любила фотографировать и фотографироваться», — добавила Светлана.

В кадре 23-летняя Бондарчук позировала в модной «искусственно состаренной» джинсе, черных капроновых колготах и мини-шортах. Образ модели дополнил яркий макияж, акцент Светлана сделала на губах, использовав розовую помаду.

Одним из первых снимок экс-возлюбленной Федора Бондарчук оценил шоумен Игорь Верник, сделав модели комплимент.