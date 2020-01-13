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Три поколения: Верник провел уикенд с 95-летним отцом, сыном и братом

56-летний шоумен не скрывает, что гордится мужчинами своей семьи.

Три поколения: Верник провел уикенд с 95-летним отцом, сыном и братом
Игорь Верник с отцом Эмилем Григорьевичем (Фото: Globallookpress.com)

Еще в ноябре сын Игоря Верника — Гриша — отпраздновал свое 20-летие. По словам артиста, он даже не заметил, как из крошечного малыша его наследник так стремительно превратился во взрослого мужчину. При этом шоумен подметил, что помимо родственных связей с сыном его связывают нерушимые дружеские узы. Ведь в компании Григория 56-летний Верник ощущает себя абсолютно расковано и свободно. Игорь уточнил, что всегда мог обсуждать с юношей самые волнующие темы — сложные и непростые моменты.

«Из малыша превратился в моего друга, с которым можно говорить совершенно обо всем», — настаивал шоумен.

Игорь Верник с отцом Эмилем Григорьевичем, братом Вадимом и сыном Гришей (Фото: Instagram.com/ivernik)

Игорь не стал скрывать, что гордится мужчинами своей семьи. На личной страничке в Instagram Верник показал сразу три поколения — в кадре он позировал с 95-летним отцом, братом Вадимом и сыном Гришей. Свой уикенд телеведущий провел в кругу близких, не забыв поздравить поклонников со Старым Новым годом. Игорь пожелал верным почитателям любви и крепкого здоровья, попросив подписчиков верить в себя и дорогих им людей, борясь с любыми обстоятельствами и сложностями.

«Слушайте сердце и голову. Если они говорят разное, сделайте так как говорит сердце, лучше пожалеть о сделанном, чем не сделать», — добавил телеведущий.

Верник не раз публиковал в микроблоге фото с отцом — Эмилем Григорьевичем, заверяя поклонников в том, что он всегда находит свободную минутку для встречи и доверительной беседы с самым близким для него человеком.

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Три поколения: Верник провел уикенд с 95-летним отцом, сыном и братом
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