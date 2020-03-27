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Зона риска: 86-летняя мама Крутого побывала на вечеринке, где присутствовал Лещенко

Ранее медики подтвердили у народного артиста РСФСР коронавирус.

Зона риска: 86-летняя мама Крутого побывала на вечеринке, где присутствовал Лещенко
Игорь и Ольга Крутые (Фото: Globallookpress.com)

Еще до того, как 78-летний Лещенко оказался под наблюдением врачей, народный артист РСФСР побывал на вечеринке младшей сестры 65-летнего Игоря Крутого — Аллы. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, медики подтвердили у Льва Валерьяновича коронавирус. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что он также присутствовал на вечере. Однако с Лещенко на мероприятии не пересекался. Муж Татьяны Навки предположил, что к тому моменту артист, скорее всего, уже покинул праздник.

Композитор Игорь Крутой с мамой Светланой Семеновной
На вечеринке дочери побывала и 86-летняя мама Игоря Крутого — Светлана Семеновна (Фото: Instagram.com/igorkrutoy65)

Примечательно, что на вечеринке по случаю дня рождения дочери присутствовала и 86-летняя мама Игоря Крутого. Композитор бережно обнимал Светлану Семеновну за плечи, в тот момент, когда его сестра Алла разрезала именинный пирог в виде большой корзины с подснежниками.

Композитор Игорь Крутой с сестрой Аллой и Олегом Газмановым
Помимо Льва Лещенко на празднике был замечен и Олег Газманов (Фото: Instagram.com/igorkrutoy65)

Стоит отметить, что находящаяся на карантине олимпийская чемпионка в танцах на льду прокомментировала свое самочувствие на фоне истории с Львом Лещенко. Татьяна Навка заверила, что у нее нет никаких жалоб. При этом фигуристка уточнила, что с того дня, как они с Дмитрием Песковым побывали на празднике Аллы Крутой, прошло уже две недели.

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