Песков подтвердил, что присутствовал на празднике Аллы Крутой

При этом муж 44-летней олимпийской чемпионки в танцах на льду уточнил, что с Львом Лещенко на мероприятии он не пересекался. Ранее медики подтвердили у народного артиста РСФСР коронавирус.

На вечеринке по случаю дня рождения младшей сестры 65-летнего Игоря Крутого — Аллы — в одном из банкетных залов олимпийская чемпионка в танцах на льду присутствовала вместе с мужем, пресс-секретарем президента РФ, Дмитрием Песковым.

Как сообщает ТАСС, муж Татьяны Навки подтвердил тот факт, что он действительно оказался в числе тех, кто побывал на мероприятии. Однако с 78-летним Лещенко пресс-секретарь главы государства не пересекался. Песков подметил, что на момент его появления Лев Валерьянович уже, скорее всего, ушел с праздника.

«Да, я туда заезжал. Лещенко не видел, видимо, он уже ушел. Но уже тогда никто особо за руку не здоровался. Было это более чем две недели назад», — отметил пресс-секретарь президента России.

Ко всему прочему, Дмитрий Сергеевич подтвердил, что в администрации президента был выявлен случай заболевания коронавирусом. Песков также заверил, что заболевший сотрудник с российским лидером не контактировал.

Напомним, что еще до того, как медики подтвердили у Льва Лещенко коронавирус, народный артист РСФСР побывал на празднике по случаю дня рождения Аллы Крутой. Среди гостей присутствовали и другие знаменитости, в их числе Лера Кудрявцева, Николай Басков, певица Алсу, Николай Цискаридзе, Валдис Пельш, Жасмин, Димаш и Марина Юдашкина.