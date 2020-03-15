«Игорю несказанно повезло»: Навка сделала комплимент сестре 65-летнего Крутого

Олимпийская чемпиона в танцах на льду не смогла оставить без внимания и то, что на празднике Аллы царила дружеская атмосфера.

44-летняя Татьяна Навка на личной страничке в Instagram поделилась своими впечатлениями от вечеринки по случаю дня рождения младшей сестры Игоря Крутого. Так, фигуристка заверила, что на празднике царила «нереальная сказочная» и дружеская атмосфера. Супруга Дмитрия Пескова была рада повидаться с близкими друзьями. В микроблоге спортсменка опубликовала отчётные кадры с вечеринки. Обращаясь к виновнице торжества, олимпийская чемпиона в танцах на льду подметила, что 65-летнему композитору очень повезло с сестренкой.

Навка подметила, что без преувеличения может назвать Аллу Крутую не только живым лучиком энергии, но невероятно душевным, веселым и легким человеком. Партнерша Романа Костомарова в танцах на льду надеется, что и в будущем сестра Игоря Крутого сохранит в себе этот свет, оставаясь такой же энергичной и красивой женщиной, вдохновляющей на подвиги.

«Тот случай, когда время не властно над тобой, потому что с рождения ты — Крутая!! Игорю несказанно повезло, что у него есть замечательная младшая сестра!! В торт, как мне кажется, сразу влюбились все! Это потрясающее произведение кулинарного искусства», — добавила фигуристка.

Для виновницы торжества заказали именинный пирог в виде плетенной корзины с подснежниками. Татьяна Навка по-достоинству оценила десерт, заверив, что все присутствующие на вечеринке с удовольствием полакомились тортом.