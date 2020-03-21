«Счастливый отец»: Сергей Полунин впервые снялся с двухмесячным сыном для глянца

Сергей Полунин является артистом балета. Он много путешествует и успел покорить мировые сцены. О личной жизни мужчина говорит редко. Однако уже продолжительное время он встречается с чемпионкой по фигурному катанию Еленой Ильиных.

Не так давно стало известно, что у пары родился ребенок. Девушке удалось скрыть беременность, поэтому появление наследника стало для всех приятным сюрпризом.

Ранее Сергей признался, что первые дни мальчик был без имени, а потом отреагировал на слово мир. Так родители и назвали малыша. И вот спустя два месяца после чуда рождения артист балета снялся для глянца вместе с малышом.

В кадре он позирует на пляже с пальмами и держит на руках крохотного сына. Лицо малыша Полунин предпочел пока не показывать общественности. «У Мира было первое прикрытие — это его мама», — написал танцор.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что 30-летний артист будет прекрасным папой. «Кроха в надежных руках!», «Это потрясающе», «Какое милое фото! Даже джокер умиляется», «Счастливый отец и прекрасный малыш!», «Как трогательно и нежно вы держите малыша», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Полунин познакомился с возлюбленной в Instagram. Он никогда не думал, что встретит любовь в интернете. Его привлек комментарий девушки, в котором она восхитилась его творчеством.