«С нами случилось чудо»: Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями

Российский артист балета Сергей Полунин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных стали родителями. О прибавлении в семье мужчина и женщина практически одновременно оповестили поклонников через Instagram. Выяснилось, что малыш появился на свет еще 16 января, но родители решились сделать официальное объявление только спустя месяц.

Ильиных уточнила, что родила дочь. Девочку назвали Ксюшей. Момент рождения девочки стал для Полунина и Ильиных самым важным в жизни.

больше по теме Полунин подарил возлюбленной кактус на первом свидании Как сказал артист балета, рядом с олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных он ощущает душевное равновесие.

«В наших руках весь мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось!», — написала она, приложив трогательное фото, где Елена предстала на последнем месяце беременности.

Сергей Полунин был немного более сдержан в оценках произошедшего. Он написал, что чудо вошло в его жизнь, а также признался второй половинке в любви.

Ранее в одном из интервью Полунин признавался, что долго не мог поверить, что можно встретить любовь по интернету. С Ильиных артист балета познакомился в Instagram –взглядом он совершенно случайно зацепился за ее сообщение, в котором фигуристка писала, что осталась довольна творчеством мужчины. Позже Полунин подчеркнул – с появлением Елены он стал более наполненным