Полунин подарил возлюбленной кактус на первом свидании

Артист балета Сергей Полунин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своем романе с олимпийской чемпионкой Сочи по фигурному катанию в командных соревнованиях Еленой Ильиных.

Он вспомнил, как начинался их роман. «Познакомились мы через соцсети. Не думал, что люди там знакомятся. Зайдя туда, листал список имен. И остановился именно на ней. Какая-то энергия шла от нее. У меня не было сомнений, что это мой человек. Знал, что мы будем вместе. Это никак не объяснить. Это общение, что знаешь человека давно. Мы переписывались месяца два перед тем, как встретиться», — заметил артист балета.

Как он добавил, первая встреча с будущей возлюбленной случилась в аэропорту Мюнхена. «Она летела из Мексики в Москву. Я очень переживал. Я вообще-то не общительный человек. И тут встречаешь человека, с которым никогда не разговаривал. Это было странное ощущение. Три подарка ей купил. Среди них маленький кактус. Не знаю почему. Она сказала, что ей нравятся кактусы», — заявил Полунин.

Как добавил артист, любовь — это самое сильно чувство на Земле. «Человек должен жить этим чувством. Это суперсчастье. Это надо беречь. Для меня это очень ценно и важно. Лена мне очень сильно помогает. У нее мозги лучше работают, чем мои. Она все делает для моего фонда. Ей 25 лет, но она взрослый и умный человек», — сказал Полунин.

Сама Ильиных также в восторге от знакомства с артистом балета. Во время эфира ведущий Борис Корчевников зачитал слова Елены Ильиных, адресованные ее второй половинке. «Он очень светлый, лучший, любимый мой человек. Это подарок судьбы. У меня были одни тренировки. Никогда не было того, что испытываю сейчас. Когда тебе дарят любовь – это счастье».