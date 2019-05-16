Звезда мирового балета Сергей Полунин и фигуристка Елена Ильиных закрутили роман в Instagram

По словам артиста, он сразу понял, что он будет вместе со спортсменкой.

Не совсем традиционно, но в духе современного времени начался роман олимпийской чемпионки 2014 года в танцах на льду Елены Ильиных и звезды мирового балета Сергея Полунина. Общение двух звезд началось с переписки в Instagram, свой аккаунт в котором накануне знакомства артист собирался удалять.

«Пролистывал свой директ и вдруг увидел сообщение от Лены. Я сразу почувствовал ее энергетику и понял, что я буду с этим человеком. Меня наградила судьба», — рассказал Сергей в шоу «Вечерний Ургант», очередным гостем которого вместе с возлюбленной он стал.

больше по теме Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые вместе вышли в свет Пара не спешит подтверждать свой роман, но поклонники фигуристки в его существовании не сомневаются.

Елена же призналась, что написать Сергею она решила, посмотрев фильм «Танцор», который посоветовала ее мама.

«Но поскольку советам мам следуют не все, вот я увидела картину только спустя месяц после того, как она мне подсказала. А когда увидели, была под большим впечатлением. Вот и решила написать Сергею и поблагодарить за творчество, ведь я знаю, как важно услышать положительный отклик и слова поддержки за свою работу», — отмечает фигуристка.

Не совсем обычно прошла и первая встреча влюбленных. Сергей Полунин встречал свою возлюбленную в мюнхенском аэропорту. Сидел, ждал и волновался, ведь лично они никогда не встречались, да фигурное катание артиста балета никогда не интересовало. Когда же встреча произошла, то, как призналась Елена Ильиных, сразу сложилось ощущение, что мы давно знакомы и никаких трудностей в общении больше не было.

Сейчас пара не только проводит вместе время, но и реализует творческий проект – на днях публике будет представлен драматическая балетная постановка «Распутин», в которой заглавная роль досталась Сергею, а императрицу Александру Федоровну играет Лена.

По словам гостей шоу Ивана Урганта, постановка – не классический балет, а довольно модерновая постановка с современной, сложной хореографией. И хотя чисто балетной подготовки у Елены нет, танцевальные навыки, как отмечает Сергей Полунин, отлично позволяют его партнерше справляться с ролью.