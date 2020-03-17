Все циклично: Александр Васильев показал архивные фото модниц в защитных масках

Происходящая с коронавирусной пандемией ситуация заставила многих вспомнить, что в истории человечества уже были периоды опасных эпидемий, унесшие не один миллион человек. Более сотни лет назад на планете бушевала «испанка» или испанский вирус, который, по мнению многих инфекционистов, стал самой массовой пандемией гриппа за всю историю. А средства профилактики, которые использовали для самозащиты люди, с того момента не изменились. Разве что видоизменились. И модельер Александр Васильев в своем инстаграме показал, как они выглядели.

«Две модницы в масках во время эпидемии испанского гриппа, 1918-й год», — подписал публикацию телеведущий «Модного приговора».

Многие подписчики Васильева отметили, что дамы на фото очень элегантны, а средства защиты на их лицах смотрятся довольно гармонично.

«Какая красота, грация и эстетика во всем», «Да уж, актуально», «Старая добрая маска! За 100 лет ничего лучшего не придумали. Похоже, как и в моде — новое это хорошо забытое…», «Все новое — хорошо забытое старое», — согласились фолловеры.

В настоящий момент в связи с пандемией коронавируса ограничивает распространение COVID-19 не только масочный режим. Многие страны закрыли свои границы. Россия ограничила авиасообщение с эпидемиологически неблагополучными странами. Внутри страны отменены многие массовые мероприятия, а прибывающие из стран Европы граждане обязаны провести 14 дней в полной изоляции.