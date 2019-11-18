Сбежавшая невеста и жена-француженка: кого любил Александр Васильев

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев назвал свою коллегу Юлию Барановскую «любимой женщиной». Вряд ли между популярными ведущими в самом деле роман. Впрочем, никто не знает, как вообще складывается личная жизнь историка моды.

Это настоящая тайна за семью печатями, Александр Александрович всегда тщательно оберегает свое личное пространство от вездесущих журналистов, повторяя, что «женат на моде». Попробуем разобраться?

Первая любовь. Девушка Маша уехала в Париж

Окончив школу, юноша поступил в школу-студию МХАТ, выбрав постановочный факультет, а затем был принят художником по костюмам в Театр на Малой Бронной. Тогда-то и пришла к Александру первая серьезная любовь. Девушку звали Маша Лаврова, и Васильев мечтал назвать ее своей женой.

Неизвестно, как бы сложилась их совместная жизнь, если бы все было благополучно. Но в жизнь Васильева вмешалась судьба – Машина мама вышла замуж за француза и увезла дочку за границу.

Фиктивный брак с француженкой…

В те времена советские граждане не могли просто сесть в самолет и прилететь в Париж. 70-е годы, «железный занавес»… А Александру очень хотелось быть поближе к любимой. И он решился заключить фиктивный брак. С француженкой!

Девушку звали Анн Мишлин Жан Бодимон. Она прониклась романтической историей своего русского знакомого и помогла ему. Благодаря ей Александр вскоре уехал в Париж, — ему очень хотелось встретиться с Машей. Молодой человек и не подозревал, что Франция станет его «второй родиной».

…Который перерос в настоящий

И с Машей он все-таки встретился. Но она была уже беременна от другого. Ее избранником стал успешный французский журналист.

Погоревав о несбывшихся мечтах, Васильев решил остаться во Франции. Если бы он тогда, после истечения выездной визы, вернулся бы в СССР, то немедленно «загремел» бы на службу в армию, более того – его отправили бы, скорее всего, в Афганистан. И Александр стал «невозвращенцем», получив вид на жительство во Франции.

Тем временем фиктивный брак стал настоящим – супруги сблизились, стали проводить вместе много времени, Александра полюбили родные его жены. Но потом они все-таки расстались, хотя формально и не разводились.

Гражданский брак с исландкой

Во Франции Александр скоро достиг определенного положения – в качестве художника-декоратора его мечтали заполучить ведущие театры страны, университеты приглашают его читать лекции о стиле и моде… Васильев ездит по миру со своими лекциями. И однажды в Рейкьявике знакомится с очаровательной исландской девушкой по имени Стефания.

Впрочем, их гражданский брак продлился недолго, — Стефания не согласилась уехать из родной страны вместе с любимым. Она осталась в Исландии. А Васильев стал «гражданином мира» — у него имеется недвижимость в разных странах, и он то и дело путешествует, ни в чем себе не отказывая.

Мечтает о богатой невесте

Несмотря на то, что сам Васильев – весьма состоятельный и успешный человек, он надеется на то, что когда-нибудь у него появится богатая жена. В этом он признался на программе «Давай поженимся», добавив, что в идеале его избранница должна быть владелицей поместий и замков, — надо же где-то разместить гигантские коллекции Васильева, состоящие из тысяч уникальных платьев!

Во Франции у Васильева – «дачка», как он скромно называет несколько каменных домов, построенных еще в XIX веке и буквально набитых антиквариатом.

Имение в Оверни привлекает историка моды своей удаленностью от цивилизации – это фактически деревня с 400 жителями, и все они знают друг друга и дружат. Здесь у Васильева нет телефона и интернета, никто из соседей не знает, что он знаменитость, и он наслаждается тишиной и покоем.

А вам нравятся модные советы от Александра Васильева?