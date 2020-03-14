«Я не одинока»: 55-летняя Татьяна Лютаева впервые заговорила о новом возлюбленном

Татьяна Лютаева снялась в десятках кинолент. Она также стала мамой. Своему первому мужу она подарила дочку Агнию Дитковските, которая теперь является известной актрисой. А второму супругу — сына Доминика, который тоже пошел по стопам матери. Однако уже много лет артистка живет без мужчины. По крайней мере, так считали ее поклонники. На днях после своего дня рождения женщина впервые рассказала о своей личной жизни.

Лютаева подчеркнула, что была замужем дважды. Некоторые приписывают ей брак с оператором-постановщиком по имени Дмитрий, но актриса заверила, что это ошибка. При этом она не стала скрывать, что дружит с бывшими супругами.

«Я дружу с обоими бывшими мужьями — и с Олегасом, и с Рокасом. Мы общаемся редко, но когда приезжаем в Вильнюс, нас всегда встречает Олегас. Мы даже иногда живем у него и его нынешней жены Индре. Я считаю, что должны быть нормальные, адекватные отношения, потому что мы близкие, родные люди — у нас общая дочь. Жизнь слишком короткая, чтобы что-то делить и обижаться», — пояснила знаменитость.

Также Татьяна Борисовна рассказала, что ее сердце не свободно, но играть свадьбу она не торопится. По словам артистки, с возрастом она привыкла к своему укладу жизни. Но актриса подчеркнула, что любовь можно встретить в любом возрасте.

«И я не одинока. Не замужем — не значит, что у меня нет мужчины. Про своего любимого человека я могу только сказать одно — он самый лучший», — поделилась Лютаева. Имя своего избранника она раскрывать не стала.

Звезда кино добавила, что во всем поддерживает своих детей, а также считает внуков своим счастьем, пишет портал Wday.ru. Напомним, что Дитковските растит двух сыновей. Младшего наследника она прячет от общественности.