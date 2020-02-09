Оверсайз – в прошлом: какие модные платья выбрали Гагарина, Дитковските и другие звезды

В сезоне весна-лето 2020 присмотритесь к женственным силуэтным моделям. Именно такой совет дал тренд-аналитик Максим Зарипов.

Весна на пороге, а это значит – самое время задуматься о том, чем вы готовы похвастаться, сбросив шубы и пальто. Тем более прошедшая неделя моды в Париже подсказала нам главные тренды сезона весна-лето 2020. На первое место выходят платья с подчеркнутой женственностью.

«Новый сезон пройдет под эгидой романтизма и женственности. Оверсайз отходит на второй план, оставаясь лишь в гардеробе девочек-подростков и совсем юных девушек. Становятся популярными подчеркнуто женственные силуэты, в тренде романтизм и акцент на талии. Даже если у платья объемная модель, талия все равно выделяется. Станут актуальными легкие струящиеся ткани, которые придают образу утонченности, всевозможные плессе и складки», — рассказал Teleprogramma.pro тренд-аналитик Максим Зарипов.

Форма имеет значение

Длина платьев предстоящего сезона – самая разнообразная, но особенно актуальны модели макси, которые становятся гипертрофированными, практически ложатся на поверхность пола. Чаще всего это платья из очень легких тканей.

На первый план выходят всевозможные бюстье, корсетные варианты.

Элементы ретро-стиля, навевающие романтические мысли, становятся актуальными, как никогда.

Дело в деталях

В городском стиле появляются платья, которые напоминают коктейльные, с глубоким вырезом.

Также в гардероб городских модниц пробираются платья, созданные будто для вечеринки у бассейна или похода на пляж.

Вновь актуален сафари-стиль. Это платья защитного или оливкового цвета, со множеством карманов, с воротничком в мужском стиле и роговыми пуговицами, напоминают форменную одежду. «Такие платья носили наши мамы и бабушки в эпоху СССР, а ввел их в обиход Ив Сен Лоран. В этом сезоне даже у моделей сафари делается акцент на талии. Платье отлично скроено и садится по фигуре», — пояснил Максим Зарипов.

Краски сезона

В тренде – белые платья с элементами от кутюр, с шитьем и кружевом, фольклорными элементами.

Актуален и черный цвет, total black. «Черный цвет подчеркивает романтизм, изящество женщины», — считает тренд-аналитик.

В моду входят платья со всевозможными тропическими принтами: цветами и растительностью.

По-прежнему актуально

Остается в тренде анималистический принт: зебра, ягуар, тигр, змея. «Он модернизируется, появляется гипертрофированно крупный или нарочито мелкий принт, необычного цвета», — сказал Максим Зарипов.

Все еще актуальны платья бельевого стиля, напоминающие изящные комбинации, шелковые или из струящейся блестящей вискозы.

Справка Teleprogramma.pro

Максим Зарипов — тренд-аналитик, работающий в московском ЦУМе уже 13 лет. Является руководителем направления обучения, проводит различные тренинги. Регулярно бывает на тренингах за границей у представителей известных брендов одежды и обуви.