Светлана Светикова подтвердила, что у Агнии Дитковските двое детей
Известная певица, выпускница проекта «Фабрика звезд» Светлана Светикова долгое время встречалась с актером Андреем Чадовым. Параллельно вместе жили актриса Агния Дитковските и Алексей Чадов, сыгравшие впоследствии свадьбу. Какое-то время четверо молодых людей были неразлучны и много времени проводили вместе на различных тусовках. Однако со временем вся дружба сошла на нет.
Светикова отметила, что она практически перестала общаться с Дитковските. Сейчас у певицы и актрисы разные интересы. Обе воспитывают детей. У Светиковой двое сыновей и она мечтает о дочке. Двое детей и у Дитковските. Но если про сына Федора, который родился от брака с Чадовым, все давно знают, то о ребенке, родившемся весной прошлого года, мало что известно. Сама актриса никак информацию не комментировала.
Светикова подтвердила, что у Дитковските есть второй ребенок. Певица и сама о нем узнала не сразу, потому что мало общается с бывшей подругой. Она отметила, что время их развело с Дитковските. Она долгое время не знала, что Агния снова стала мамой, сообщает портал eg.ru.