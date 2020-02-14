Сестринская любовь: Гагарина запечатлела, как дочь целует в щеку старшего брата

Полина Гагарина на личной страничке в Instagram показала своих детей от разных мужей. От первого супруга, актера Петра Кислова, у певицы есть двенадцатилетний сын Андрей. В отношениях с модным фотографом Дмитрием Исхаковым на свет появилась дочка Мия. В апреле малышке исполнится три годика.

В микроблоге выпускница «Фабрики звезд» поздравила поклонников с Днем святого Валентина, запечатлев на свежем фото старшего сына с маленькой сестренкой. Мия поцеловала брата в щеку, обняв его за шею, чем вызвала улыбку у Андрея.

Ранее в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro певица прокомментировала возможное участие сына в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале. Артистка подметила, что пока об этом не может идти и речи. И все из-за того, что юноша переживает мутацию голоса.

Напомним, что участие в девятом сезоне проекта «Голос. Дети» в качестве наставницы станет для Полины Гагариной дебютным. Раньше певица занималась только со взрослыми конкурсантами. Компанию поп-исполнительнице составят Василий Вакуленко, больше известный как Баста, и певец Валерий Меладзе.

По словам Полины, у нее крайне редко появляется время на уборку в доме. Из-за частых гастролей, перелетов и концертной деятельности она едва находит свободную минутку для того, чтобы навести в квартире чистоту. При этом Гагарина не терпит беспорядка, она привыкла, чтобы все вещи лежали на своих местах.