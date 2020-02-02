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В стиле минимализм: Билан провел экскурсию по новому просторному особняку

Показывая коттедж, артист не стал уточнять - готовится ли он к скорому переезду.

В стиле минимализм: Билан провел экскурсию по новому просторному особняку
Дима Билан (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram Дима Билан уже интриговал верных почитателей снимками, которые были сделаны за городом. Певец позировал на фоне высокого забора, предложив поклонникам угадать место его пребывания. Одним из первых на пост артиста отреагировал супруг Примадонны отечественной эстрады,  шоумена Максим Галкин.

«В Юрмале?!» — предположил телеведущий.

«Ну, не совсем», — отозвался Билан.

Певец Дима Билан
Дима Билан уже делился снимком у высокого забора, отправившись за город (Фото: Instagram.com/bilanofficial)

А на днях певец опубликовал в Stories свежий видеоролик. Поп-исполнитель провел экскурсию по новому особняку, не став посвящать подписчиков во все детали. Показав дом, Билан не стал уточнять, готовится ли он к переезду, пишет Wday.ru. Примечательно, что вся мебель, декор были выдержаны в стиле минимализм — бело-коричневых тонах. Просторный холл дома с большими окнами переходил в гостиную, совмещенную с кухней.

Певец Дима Билан
Певец заинтриговал поклонников кадрами, которые были сделаны в просторном особняке (Фото: Instagram.com/bilanofficial)

К слову, в одном из недавних интервью младшая сестра певца Анна Белан призналась, что крайне редко видится с братом. И все потому, что у Димы каждый день расписан буквально по минутам: съемки, фотосессии, интервью, концерты, гастроли. Несмотря на занятость, Билан старается как можно чаще созваниваться с семьей. Всеми волнующими ее вопросами юная певица делится с братом в телефонных разговорах.

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В стиле минимализм: Билан провел экскурсию по новому просторному особняку
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