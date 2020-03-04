Леди в пижаме: Рудковская позавтракала круассанами на балконе парижского отеля

45-летняя Яна Рудковская не собирается отменять запланированных поездок из-за коронавируса. Так, поздравляя возлюбленную французского бизнесмена Антуана Арно с днем рождения, музыкальный продюсер пообещала 38-летней Натальей Водяновой скорую встречу в Париже. И как оказалось не зря: супурга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко прилетела во Францию, обосновавшись в одном из отелей.

На личной страничке в Instagram Яна поделилась свежим отчетным снимком, представ в кадре на балконе гостиничного номера. В кадре знаменитость позировала в дизайнерской пижаме. Светская львица решила позавтракать, любуясь местными красотами. Так, Рудковская полакомилась фирменной выпечкой — круассанами, свежим кофе и другим угощением.

«А в Париже-то тоже красивые завтраки, согласитесь!» — обратилась к поклонникам музыкальный продюсер.

К слову, прилетев во Францию, бизнесвумен обзавелась специальной японской маской, которая, как говорит Яна, защищает от различных вирусов. Этот аксессуар возлюбленная Евгения Плющенко украсила белыми камеями Chanel. Ранее, как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в маске от-кутюр на подиуме позировала и Наталья Водянова.

Не так давно Рудковская призналась, что хотела бы подарить мужу еще одного ребенка. Сам фигурист мечтает о том, что в их доме появится девочка. Супруги не исключают вероятность, что они обратятся к услугам суррогатного материнства.