Джигана могут лишить родительских прав после неадекватного поведения

Еще недавно Джиган и Оксана Самойлова демонстрировали семейную идиллию. Влюбленные публиковали фото и видео с тремя дочками. А 18 февраля на свет появился их сын Давид. Рэпер не скрывал, что счастлив. Он сделал малышу обрезание, а наследницы помогали маме заботиться о новорожденном малыше. Не прошло и месяца, как сказка разрушилась. Артист оказался в клинике, а Самойлова перестала выходить на связь.

Появились слухи, что у Джигана проблемы с запрещенными веществами. Он оказался в элитном американском центре, откуда делится тревожными кадрами. Самойлова лишь несколько дней спустя оставила сообщение для поклонников.

«Хорошо, что у меня есть мои дети», — написала она. Девушка спешно стала собираться вернуться в Россию.

Фанаты заподозрили, что рэпер, будучи в неадекватном состоянии, мог поднять руку на Оксану. Они не видят другой причины для того, чтобы девушка решила с ним развестись.

А 11 марта появились подробности злополучного вечера, когда Джиган оказался в рехабе. Анонимный источник сообщил, что тогда рэпер напал на свою жену. Насколько сильно пострадала девушка, пока не известно. Более того, Самойлова намерена лишить отца четырёх детей родительских прав после его неадекватного поведения, об этом сообщает портал Super, ссылаясь на свой источник.

Пока сама Оксана официальный заявлений ни о разводе, ни о побоях мужа не делала. Однако молчание девушки обеспокоило не только ее поклонников, но и звезд. Ольга Бузова, Саша Савельева, Вера Брежнева, Елена Перминова поддержали многодетную маму в соцсети. Напомним, что Джиган состоит в браке с возлюбленной уже 8 лет.