«Ему нужна помощь»: друг Джигана рассказал о состоянии многодетного отца

Друг Джигана ди-джей M.E.G рассказал о непростой ситуации рэпера. Напомним, в Международный женский день украинский рэп-исполнитель попал в реабилитационный центр в Майами. По неподтвержденной пока информации, медиков на помощь супругу вызвала Оксана Самойлова. Позже мужчина вышел из медицинского учреждения в «прямой эфир», где смутил фолловеров отсутствием бровей и провокационным поведением: рэпер ругался матом, критиковал ди-джеев и в целом вел себя очень агрессивно.

Позже ди-джей M.E.G (настоящее имя Эдуард Магаев) в Instagram призвал аудиторию «не драконить» Джигана, поскольку у того в жизни наступил непростой период. Исполнитель рассказал, что сейчас всем близким Устименко «явно не до приколов», хотя раньше многие товарищи рэпера позволяли себе иронию в его адрес. Подписчиков Магаев призвал не провоцировать и не оскорблять многодетного отца.

«Вы видите, у него проявляются всплески агрессии. Может быть, через час он будет жалеть о том, что сказал. Он вас оскорбляет? Простите ему! Я смотрю, вы там все загорелись! Там ситуация непонятная, довольна непростая. Видно, что Джига не в лучшем состоянии, ему нужна помощь», — высказался он.

Тем временем, Самойлова, несмотря на все произошедшее, продолжает хранить молчание. Ранее она разместила в stories пост, в котором откровенно поведала, что не хочет «просыпаться в этот мир».