«Его явно с катушек сорвало»: Дана Борисова посочувствовала «зависимому» Джигану

Телеведущая подметила, что в реабилитационном центре рэпер, скорее всего, будет находиться не один месяц.

Избавившаяся от наркотической зависимости телеведущая Дана Борисова посочувствовала рэперу Джигану. В Международный женский день стало известно, что Денис Устименко оказался в заточении элитного медицинского учреждения, в котором лечат зависимых от алкоголя и наркотиков. О том, сколько он там пробудет, информации пока нет, однако Борисова порталу Teleprogramma.pro рассказала, что реабилитация в таких случаях затяжная – не менее шести месяцев. Все упирается в деньги – стоимость пребывания в Seaside Palm Beach приравнивается к 5 миллионам рублей в месяц.

«Он там примерно на полгода, скорее всего. Если ему средства позволяют, пусть там и остается, рехаб явно luxury-уровня. Со своей стороны очень хочу пожелать ему удачи и скорее вернуться к привычной жизни. Пусть не думает ни о чем и не жалеет себя», — сказала она.

Борисову также удивило поведение Джигана в социальных сетях. Она отметила, что неоднократно заходила в личный профиль рэпера и была шокирована его поведением – особенно эпизодом, где Устименко кричит на дочерей и требует у них принести спиртное.

«Я слышала много, что его явно с катушек сорвало. В stories непотребство было. Мат-перемат. Но это поправимо, я думаю», — резюмировала она.