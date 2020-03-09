200 тысяч в день: стало известно, во сколько обойдется Джигану его пребывание в элитной клинике

В 200 тысяч рублей за сутки может обойтись Джигану пребывание в элитной наркологической клинике. Напомним, в Seaside Palm Beach рэпер оказался в Международный женский день. Что именно произошло в примерной семье музыканта и модели Оксаны Самойловой, доподлинно неизвестно, однако в праздничный вечер Устименко появился в Instagram без бровей и заявил, что очень болен.

Журналисты выяснили, что клиника, в которой некоторое время предстоит провести Джигану, расположена недалеко от побережья и имеет 5 звезд. Сутки проживания в ней обойдутся в 200 тысяч рублей, месяц – почти в 5,5 миллионов. Постояльцам предлагают расположиться в комфортабельных номерах, которые представлены в четырех разных расцветках. В каждом из них есть двухместная кровать, телевизор, личный компьютер и выход в интернет. Кроме прочего, все желающие могут воспользоваться услугами химчистки, нанять персонального шеф-повара.

Постояльцам – любителям спорта Seaside Palm Beach может предложить три поля для гольфа, теннисный корт и бассейн. По договоренности в отель можно заехать с детьми или домашними питомцами. Первым тут предложат специальное меню по возрасту и организуют всевозможный досуг. По животным есть ограничения: поддерживать хозяина могут лишь члены семьи до 5 килограммов.

Отметим, что Оксана Самойлова произошедший в семье скандал пока никак не комментирует. Джиган же посвящает своей супруге признания в любви и отмечает, что она спасла его жизнь.