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«Серега, а чего ты плачешь-то?»: Лазарев не сдержал эмоций на выступлении 19-летней вокалистки

Юная певица приехала на шоу «Ну-ка, все вместе!» из городка Мончегорск, Мурманской области.

«Серега, а чего ты плачешь-то?»: Лазарев не сдержал эмоций на выступлении 19-летней вокалистки
Сергей Лазарев (Фото: Globallookpress.com)

Сергей Лазарев, будучи лидером сотни, на певческом шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1» не смог сдержать эмоций на выступлении Полины Смирновой во время финального баттла между конкурсантами нового выпуска программы.

Участника проекта "Ну-ка, все вместе!" растрогала Сергея Лазарева
Участница из Мончегорска растрогала Сергея Лазарева (Фото: кадр из передачи «Ну-ка, все вместе!»)

Объявляя имена двух финалистов очередного этапа, ведущий передачи Николай Басков заметил, что экс-возлюбленный Леры Кудрявцевой не сумел совладать со своими чувствами. «Золотой голос России» не без удивления подметил, что выступление 19-летней вокалистки из небольшого городка Мончегорск, Мурманской области вызвало у Лазарева слезы. В ответ на вопрос Баскова, поп-исполнитель заверил, что он остался под впечатлением от услышанного.

Певец Сергей Лазарев
Сергей Лазарев не смог сдержать слез на выступлении одной из конкурсанток (Фото: кадр из передачи «Ну-ка, все вместе!»)

«Серега, а чего ты плачешь-то?!» — спросил Сергея ведущий проекта «Ну-ка, все вместе!».

«Это невероятно, здорово! Очень сложно объяснить… Такой полет!! Это было грандиозное выступление. Ваше выступление мне напоминает хождение по канату. То ли вы упадете… Это очень тонкая линия, по которой вы идете. Ради таких эмоций и стоит жить, смотреть это шоу», — уточнил Лазарев.

«Я вообще не видел, чтобы Лазарев плакал», — добавил Басков, обращаясь к участникам шоу.

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вокальный проектНиколай БасковНу-ка все вместе!Сергей Лазарев
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