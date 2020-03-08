«Серега, а чего ты плачешь-то?»: Лазарев не сдержал эмоций на выступлении 19-летней вокалистки

Юная певица приехала на шоу «Ну-ка, все вместе!» из городка Мончегорск, Мурманской области.

Сергей Лазарев, будучи лидером сотни, на певческом шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1» не смог сдержать эмоций на выступлении Полины Смирновой во время финального баттла между конкурсантами нового выпуска программы.

Объявляя имена двух финалистов очередного этапа, ведущий передачи Николай Басков заметил, что экс-возлюбленный Леры Кудрявцевой не сумел совладать со своими чувствами. «Золотой голос России» не без удивления подметил, что выступление 19-летней вокалистки из небольшого городка Мончегорск, Мурманской области вызвало у Лазарева слезы. В ответ на вопрос Баскова, поп-исполнитель заверил, что он остался под впечатлением от услышанного.