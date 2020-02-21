«Нежность невероятная»: дочь Кудрявцевой произвела впечатление на Марику

Этим летом дочке 48-летней Леры Кудрявцевой исполнится два года. Ведущая программы «Секрет на миллион» отдала Марию на занятия для самых маленьких. Так, вместе с воспитателем малышка выполняет различные упражнения на развитие мелкой моторики. Кроме того, кроха учит цвета. На личной страничке в Instagram звездная мама девочки опубликовала отчетные кадры, показав, как ее ребенок проводит досуг.

«Мои хитрые щеки занимаются», — подписала свежее видео супруга спортсмена.

Напомним, что дочку Лера Кудрявцева родила от хоккеиста Игоря Макарова. С появлением малышки соведущая Оскара Кучеры в программе «Звезды сошлись» стала больше времени уделять дому и семье. При этом светская львица ведет активный образ жизни. Если возлюбленной спортсмена нужно отправиться в деловую поездку или командировку, она может доверить кроху няням.

Примечательно, что видеоролик с годовалой Машенькой прокомментировали и звездные коллеги Леры Кудрявцевой, похвалив малышку за прилежность и внимательность.

«Какая умная девочка», — обратился к телеведущей директор ежегодной национальной премии телеканала «Муз-ТВ» Арман Давлетьяров. «Ну какая же она сладкая! Мне не показывай… Съем», — подметила возлюбленная шоумена Александра Реввы — Анжелика. «Боже! Какая нежность невероятная», — вторит супруге экс-участника КВН Марика.

По словам Леры, если раньше она могла спокойно посещать различные светские мероприятия и праздники, то теперь находясь вдали от ребенка ей хочется поскорее вернуться домой, где ее ждет их общая с мужем кроха.