НОВОСТИ

«Это было феерически»: Малахов на вечеринке облачился в пиджак, как у Баскова

Возлюбленный Натальи Шкулевой побывал на торжестве в честь дня рождения Этери Карапетян.

«Это было феерически»: Малахов на вечеринке облачился в пиджак, как у Баскова
Андрей Малахов и Николай Басков (Фото: Globallookpress.com)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, супруг бизнесвумен Натальи Шкулевой вместе с «золотым голосом России» Николаем Басковым был замечен среди именитых гостей на вечеринке по случаю дня рождения жены бизнесмена Самвела Карапетяна — Этери.

На импровизированной сцене Басков и Малахов появились в одинаковых пиджаках из мужской коллекции Dolce & Gabbana. Однако этот факт нисколько не смутил ведущего ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

Николай исполнил для именинницы одну из своих песен. Как пишет «Комсомольская правда», средний гонорар «Золотого голоса России» составляет порядка ста тысяч евро. Возлюбленный Натальи Шкулевой выступил в качестве ведущего праздника. На подобных мероприятиях он обычно зарабатывает около двух миллионов рублей.

На празднике также был замечен бывший муж Примадонны отечественной эстрады — Филипп Киркоров. По словам Малахова, поп-король сцены явно успел загадать желание, встав на сцене между ним и Басковым в одинаковых пиджаках.

«Это было феерически! Спасибо за праздник», — добавил телеведущий.

«Вот что значит дорогие артисты! Могут позволить себе одинаковые дорогие пиджаки», — заверил Басков.

Ранее Николай Басков сделал комплимент 81-летней маме Игоря Николаева — Светлане Митрофановне. Свекровь Юлии Проскуряковой не смогла пропустить вечеринку по случаю 60-летия сына. «Золотой голос России» подметил, что мама именинника выглядит просто роскошно.

Напомним, что вместе с Натальей Шкулевой Андрей Малахов воспитывает общего сына Александра. В ноябре малышу исполнилось два годика.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей МалаховНаталья ШкулеваНиколай Басков
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это было феерически»: Малахов на вечеринке облачился в пиджак, как у Баскова
Интересно?
Поделись с друзьями: