«Это было феерически»: Малахов на вечеринке облачился в пиджак, как у Баскова

Возлюбленный Натальи Шкулевой побывал на торжестве в честь дня рождения Этери Карапетян.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, супруг бизнесвумен Натальи Шкулевой вместе с «золотым голосом России» Николаем Басковым был замечен среди именитых гостей на вечеринке по случаю дня рождения жены бизнесмена Самвела Карапетяна — Этери.

На импровизированной сцене Басков и Малахов появились в одинаковых пиджаках из мужской коллекции Dolce & Gabbana. Однако этот факт нисколько не смутил ведущего ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

Николай исполнил для именинницы одну из своих песен. Как пишет «Комсомольская правда», средний гонорар «Золотого голоса России» составляет порядка ста тысяч евро. Возлюбленный Натальи Шкулевой выступил в качестве ведущего праздника. На подобных мероприятиях он обычно зарабатывает около двух миллионов рублей.

На празднике также был замечен бывший муж Примадонны отечественной эстрады — Филипп Киркоров. По словам Малахова, поп-король сцены явно успел загадать желание, встав на сцене между ним и Басковым в одинаковых пиджаках.

«Это было феерически! Спасибо за праздник», — добавил телеведущий. «Вот что значит дорогие артисты! Могут позволить себе одинаковые дорогие пиджаки», — заверил Басков.

Ранее Николай Басков сделал комплимент 81-летней маме Игоря Николаева — Светлане Митрофановне. Свекровь Юлии Проскуряковой не смогла пропустить вечеринку по случаю 60-летия сына. «Золотой голос России» подметил, что мама именинника выглядит просто роскошно.

Напомним, что вместе с Натальей Шкулевой Андрей Малахов воспитывает общего сына Александра. В ноябре малышу исполнилось два годика.