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Алсу в актуальных джинсах-бойфрендах в гордом одиночестве появилась на шоу Юдашкина

Среди именитых гостей мероприятия также были замечены певица Валерия, Александр Розенбаум, Игорь Крутой и многие другие.

Алсу в актуальных джинсах-бойфрендах в гордом одиночестве появилась на шоу Юдашкина
Алсу (Фото: Globallookpress.com)

В Международный женский день модельер Валентин Юдашкин презентует новую коллекцию «haute couture» весна-лето 2020. На светском мероприятии в Кремлевском дворце среди именитых гостей дизайнера отметилась и Алсу. Примечательно, что 36-летняя певица позировала перед объективами фотокамер в гордом одиночестве. В этот вечер поп-исполнительница решила выйти в свет без сопровождения. К слову, артистка крайне редко появляется на публике в компании мужа, бизнесмена Яна Абрамова.

При этом время от времени Алсу посещает те или иные мероприятия со своими дочерьми: тринадцатилетней Сафиной и одиннадцатилетней Микеллой. К слову, младшая из наследниц поп-исполнительницы успела обзавестись собственной армией поклонников, став финалисткой вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале. Однако на шоу Юдашкина своих девочек артистка не привела.

Певица Алсу
Алсу появилась на праздничном шоу модельера Валентина Юдашкина (Фото: Teleprogramma.pro)

Алсу охотно позировала в Кремле, приветствуя присутствующих на шоу репортеров светских изданий. Для показа Юдашкина певица выбрала повседневный стиль Casual. Так, возлюбленная Яна Абрамова отдала предпочтение актуальным джинсам-бойфрендам, о моде на которые в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале напоминала еще Эвелина Хромченко.

Певица Алсу
Певица позировала в актуальных джинсах-бойфрендах и пальто (Фото: Teleprogramma.pro)

Свой образ Алсу дополнила ремешком, сделав акцент на талии. Не прогадала поп-исполнительница и с так называемым искусственно состаренным денимом. Поверх своего наряда певица накинула монохромное пальто, примерив полуботинки на шнуровке.

Певица Алсу
На светском мероприятии певица появилась в гордом одиночестве без мужа и детей (Фото: Teleprogramma.pro)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее вместе с дочерьми Алсу посетила Геликон-оперу, побывав на постановке «Золушка».

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