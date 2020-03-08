Алсу в актуальных джинсах-бойфрендах в гордом одиночестве появилась на шоу Юдашкина

Среди именитых гостей мероприятия также были замечены певица Валерия, Александр Розенбаум, Игорь Крутой и многие другие.

В Международный женский день модельер Валентин Юдашкин презентует новую коллекцию «haute couture» весна-лето 2020. На светском мероприятии в Кремлевском дворце среди именитых гостей дизайнера отметилась и Алсу. Примечательно, что 36-летняя певица позировала перед объективами фотокамер в гордом одиночестве. В этот вечер поп-исполнительница решила выйти в свет без сопровождения. К слову, артистка крайне редко появляется на публике в компании мужа, бизнесмена Яна Абрамова.

При этом время от времени Алсу посещает те или иные мероприятия со своими дочерьми: тринадцатилетней Сафиной и одиннадцатилетней Микеллой. К слову, младшая из наследниц поп-исполнительницы успела обзавестись собственной армией поклонников, став финалисткой вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале. Однако на шоу Юдашкина своих девочек артистка не привела.

Алсу охотно позировала в Кремле, приветствуя присутствующих на шоу репортеров светских изданий. Для показа Юдашкина певица выбрала повседневный стиль Casual. Так, возлюбленная Яна Абрамова отдала предпочтение актуальным джинсам-бойфрендам, о моде на которые в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале напоминала еще Эвелина Хромченко.

Свой образ Алсу дополнила ремешком, сделав акцент на талии. Не прогадала поп-исполнительница и с так называемым искусственно состаренным денимом. Поверх своего наряда певица накинула монохромное пальто, примерив полуботинки на шнуровке.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее вместе с дочерьми Алсу посетила Геликон-оперу, побывав на постановке «Золушка».