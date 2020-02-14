По-молодежному: 36-летняя Алсу подобрала к клетчатым шортам плотные колготки

36-летняя Алсу уделяет внимание не только своим детям, но и занимается развитием собственной сольной карьеры. Еще до новогодних праздников поп-исполнительница представила новый клип на песню «Герои любимых романов».

Примечательно, что по стопам звездной мамы пошла и ее младшая дочь — одиннадцатилетняя Микелла. Девочка увлекается музыкой и пением.

К слову, в восьмом сезоне шоу «Голос. Дети» на Первом канале наследница артистки сумела дойти до финала шоу, попав в команду к исполнительнице Светлане Лободе. О вокале Микеллы отзывался и 60-летний Игорь Николаев, обратив внимание на интонирование и голосовые данные девочки.

«Обожаю, как Микеллочка поет! Какая душа», — добавил композитор.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, вместе с дочерьми Алсу посетила Геликон-оперу. Певица привела старших наследниц на оперу «Золушка». В фойе возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова позировала перед объективом фотокамеры в клетчатых мини-шортах и черной водолазке. Образ певицы дополнили плотные колготки и полуботинки на шнуровке.

Отметим, что схожий образ выбрала и тринадцатилетняя Сафина. Девушка вышла в свет в кожаных шортах той же длины, что у ее звездной мамы. В отличие от Алсу, наследница певицы отдала предпочтение не водолазке, а лаконичной белой блузке, не забыв об аксессуарах: черных колготах, ботинках и маленьком рюкзачке.