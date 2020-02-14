Одного роста с мамой: Алсу вывела в свет тринадцатилетнюю дочь Сафину

36-летняя возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова вместе со старшими наследницами побывала в Геликон-опере. Алсу привела дочерей на постановку «Золушка». Примечательно, что певица не только поделилась с верными почитателями фото- и видеоотчетом со спектакля, но и дала свою оценку всему увиденному.

Поп-исполнительница обратилась к поклонникам, поинтересовавшись тем, кто из представительниц прекрасного пола не мечтал однажды потерять волшебную туфельку для того, чтобы ее нашел прекрасный принц. Эта знакомая и любимая с самого детства сказка каждой девочки, как утверждает Алсу, нашла свое отражение во многих спектаклях и фильмах. Певица не стала скрывать, что, побывав в Геликон-опере, получила заряд положительных эмоций, насладившись всем происходящим на сцене.

«Мы с моими дочками увидели нечто восхитительное — оперу «Золушка» на потрясающую музыку великого советского композитора Леонида Вайнштейна», — отметила Алсу, добавив, что им удалось погрузиться в эту чудесную сказку в современной постановке со зрелищными спецэффектами.

По словам певицы, все представление прошло на одном дыхании. На личной страничке в микроблоге артистка поделилась совместным фото с тринадцатилетней Сафиной и одиннадцатилетний Микеллой. Судя по фото, старшая дочка Алсу уже догнала звездную маму по росту. Перед объективом фотокамеры девушка позировала в лаконичной белой блузе, кожаных шортах, плотных колготах и полуботинках на шнуровке.