Валентин Юдашкин представил новую коллекцию одежды на Неделе моды в Париже

Валентин Юдашкин еще будучи молодым в самом начале карьеры стал создавать образы для звезд российского шоу-бизнеса. Теперь модельер владеет собственным Домом моды, а создавать трендовые образы ему помогают жена Марина и дочь Галина. На днях чета Юдашкиных приехала в Париж. Они сразу стали завершать последние приготовления к показу новой коллекции одежды. 3 марта гости собрались в Place Vendome и увидели шоу от кутюрье в роскошных интерьерах.

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Модели дефилировали перед гостями в мини-платьях необычного кроя, нарядах в пол из необычной ткани, напоминающей фольгу, а также в пуховиках, костюмах и других образах, каждый из которых выглядел элегантно. В первом ряду сидела дочь модельера, которая предстала в черном костюме. Оделась ей под стать и Марина. Она разбавила образ total black юбкой плиссе бежевого оттенка.

Сам Валентин тоже появился перед гостями. Он скромно поклонился и снова удалился. Маэстро выглядел бодрым и посвежевшем. Модельер тоже облачился в черный костюм.

Публика встретила его аплодисментами. Поклонники восхитились не только новой коллекцией, но и нарядами четы Юдашкиных. Многие одарили их комплиментами. «Наряды бесподобные», «Красота!!!! Все очень изысканно! Браво!», «Вы прекрасно выглядите», «Платья очень красивые», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Юдашкин представит свое шоу и новую коллекцию в Москве 8 марта. Он подготовил сюрприз женщинам в Международный женский день. На сцене в Кремлевском дворце появятся звезды шоу-бизнеса, которые представят свои сценические костюмы от Юдашкина.