«Были проститутки»: Епифанцев признался в многочисленных изменах экс-супруге

Владимир Епифанцев стал секс-символом российского кинематографа. Давно ходили слухи, что он изменяет своей супруге Анастасии Веденской. А несколько месяцев назад актриса дала откровенное интервью, в котором рассказала, как застала мужа с другой. По ее словам, артист случайно отправил ей СМС, которое предназначалось другой девушке, когда был на работе. В постели в номере отеля она его застала одного, но уверена, что перед ее приходом с ним была ее близкая подруга Анна Цуканова-Котт.

Веденская пошла на крайние меры. Она подложила в куртку мужа диктофон, чтобы удостовериться в изменах. В итоге артистка выяснила, что Епифанцев не раз виделся с Анной и проводил с ней время. На днях актер стал героем передачи «Прямой эфир». Он не стал отрицать факт измены. «Все происходит так постоянно у всех людей на земле», — попытался оправдаться Владимир. Более того, он не стал скрывать, что подобных моментов было много в его жизни с Веденской.

«У меня не было никаких любовниц одно время, потом случайно какая-то появилась. Мы с ней раз в год встречались. Были проститутки, к которым я убегал. Ничего хорошего в этом не было. Хотя теплоту в этих притонах, где девочки работают, я ее ощущал. Даже с кем-то подружился», — признался актер.

По словам мужчины, после ухода из семьи он решил, что больше никогда никого обманывать не будет. Владимир открыто рассказал о сексуальных экспериментах и вечеринках у себя дома. По словам артиста, еще с первых лет совместной жизни с женой он понял, что не будет с ней до конца жизни. Он пытался сохранить семью ради детей, но его мнение изменилось. «Когда произошла эта прослушка, у меня уже были собраны вещи. Это было последней каплей», — отметил Епифанцев.

Впервые затронул актер и тему своего романа с Цукановой-Котт. «Это были никакие не отношения. Это была дружба, та теплота, которую испытывает каждый мужчина, который с ней общается. Этот человек невероятно искрометный, добрый, чудесный, талантливый», — пояснил он.

Напомним, что Анна состоит в браке с Александром Коттом. В 2018 году у них родилась дочь Лея. Веденская уверена, что муж актрисы знал о ее похождениях налево. А вот Епифанцев и Веденская перестали жить вместе в 2015 году.