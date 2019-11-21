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Епифанцев изменял жене с Цукановой-Котт с включенным диктофоном

Актриса Анастасия Веденская в подробностях рассказала, как «вычислила» мужа.

Епифанцев изменял жене с Цукановой-Котт с включенным диктофоном
Епифанцев изменял супруге/http://globallookpress.com/

Актриса Анастасия Веденская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как окончательно поняла, что муж актер Владимир Епифанцев изменяет ей с актрисой Анной Цукановой-Котт. Она купила диктофон и однажды положила его мужу в куртку.

Анна Цуканова-Котт. Фото
Епифанцев изменил жене в ее машине с Цукановой-Котт/http://globallookpress.com/

«Это был сказ о том, как Володя за ковролином ездил. Причем на моей машине. Он мне сказал, чтобы я стихи писала. Потом он мне звонил и говорил, что все кругом закрыто. В общем ездил часа три. А я сижу дома, пишу стихи и чувствую, что освобождение близко»,  — рассказала актриса.

Когда муж вернулся домой, Веденская достала прослушку и отправилась в ванную. «Включаю, а там голоса. «Володя, ты так устал. Ну посиди со мной. А дальше все это было в моих ушах», — сказала актриса.

Ведущий Борис Корчевников удивился, но не мог не задать вопрос: «Что, все?» «Ну это, как в плохом сериале. Потом она начала рассказывать про поездку в Грузию. Как ей пришлось сдать билеты, потому что я поехала с мужем. Мне стало смешно. Я вышла из ванной. Он сидел и смотрел телевизор, ни о чем не подозревая. И тут я ему сказала: «Володя, я не хотела ехать с тобой в Грузию». Он, конечно, пытался сказать, что не понимает, о чем речь, но в итоге сдался. Сказал: «Значит ты поставила прослушку».

Как отметила актриса, она сказала мужу ехать ночевать к маме. «Он уехал. Я сижу, плачу, пью ром. Наутро просто не могла играть в сериале, в котором тогда снималась. Оказалось, что все на съёмочной площадке знали о романе моего мужа, но молчали. Мне было несколько обидно», – заметила актриса.

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Тэги:

Анастасия ВеденскаяАнна Цуканова-КоттВладимир ЕпифанцевПрограмма "Судьба человека"
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Епифанцев изменял жене с Цукановой-Котт с включенным диктофоном
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