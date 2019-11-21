«Сегодня не приходи»: Епифанцев перепутал и отправил сообщение жене, а не любовнице

Актриса Анастасия Веденская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как ее супруг, актер Владимир Епифанцев, изменил ей с ее близкой подругой Анной Цукановой-Котт. Это случилось во время работы над картиной «Кремень. Освобождение», где он выступил режиссером.

По словам актрисы, на съемках они жили в одной гостинице, но в разных номерах. С мужем она не жила вместе, потому что ей надо было высыпаться, а он как режиссер мог монтировать картину до утра. Актриса в один из дней решила навестить супруга. По словам Веденской, когда она зашла, то муж переполошился. Он как раз болел. «Мне пришла смска. Она была предназначена не мне, а ей. Текст был такой: «Сегодня не приходи. Тем более, что Настя у меня».

Как сказала актриса, ей стало все ясно. Она пошла в соседнюю комнату к Цукановой-Котт. Актриса лежала на кровати и читала книгу. Она мне сказала, что просто хотела к нему зайти, потому что режиссер приболел.

«Мне стало моментально все понятно. Они разыграли спектакль. И предъявить мне, конечно, было нечего по факту. Из меня хотели сделать дуру. Он не хотел ее терять. Нужно было сразу сказать все, как есть. Муж мне говорил: «Она не может понравиться». Но потом он стал очень агрессивным. Я знала, что он с ней встречается», – заявила Веденская.