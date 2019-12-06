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О родстве рассказал отец: у актера Епифанцева внезапно появился «брат»

Военный пенсионер Антон Рыжков пришел в эфир «Пусть говорят», чтобы лично пообщаться с родственником.

О родстве рассказал отец: у актера Епифанцева внезапно появился «брат»
На снимке: актер Владимир Епифанцев. Фото: ЭГ/КУДРЯВОВ БОРИС

Актер театра и кино, наиболее известный российской общественности по ролям в сериалах, Владимир Епифанцев неожиданно для себя обзавелся братом. О том, что у мужчины все это время был родственник, артист неожиданно узнал в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

В студию пришел боевой офицер в отставке из Ростова-на-Дону Антон Рыжков. Он рассказал, что о наличии брата, да еще и такого знаменитого, узнал от отца – военного. Тот поведал мальчику, что некоторое время встречался с некой «художницей Татьяной Епифанцевой», которая, по уверениям Рыжкова, также является матерью Владимира.

Примечательно, что сам Епифанцев, узнав о наличии потенциального родственника, скандалить не стал. Он пояснил, что не доверяет словам экс-военного, но с радостью готов встретиться с Рыжковым, чтобы определить его «подлинные намерения». Мотивацию же мужчины Владимир объяснил глубоким чувством одиночества и желанием «найти пристанище и обрести семью».

После того, как актер появился в студии, сразу несколько участников передачи отметили визуальную схожесть мужчин. Они подчеркнули, что родство возможно, ведь на момент описываемых событий и отцу Антона, и якобы матери мужчин было не более 20 лет. Однако результаты ДНК-теста показали: Епифанцев и Рыжков на самом деле родственниками не являются.

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О родстве рассказал отец: у актера Епифанцева внезапно появился «брат»
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