«Счастье быть мамой»: Малинина запечатлела двойняшек Фрола и Устинью в Мюнхене

От первого брака у супруги певца есть уже взрослый сын Антон.

На личной страничке в соцсети 57-летняя Эмма Малинина опубликовала свежий снимок своих младших отпрысков — 19-летних двойняшек Фрола и Устинью, которых супруга народного артиста России Александра Малинина запечатлела во время их совместной прогулки по Мюнхену. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, большую часть времени семья музыканта проводит в Германии.

Старший сын Эммы Антон уже давно живет отдельно со своей женой и детьми. Александр Малинин не только усыновил первенца возлюбленной, но и дал ему свою фамилию. Вместе с супругой пасынок артиста воспитывает сына Платона и дочку Арианну.

«Счастье — быть мамой! Быть мамой двойни — двойное счастье», — отметила супруга музыканта.

Напомним, что от Инны Курочкиной у Александра Малинина есть уже взрослый сын Никита. Примечательно, что дочка артиста уже пела в дуэте с братом по отцу на одном из концертов.

В недавнем интервью Эмма уточнила, что она никогда не ревновала избранника к поклонницам. По словам супруги певца, она полностью доверяет мужу. Сам Малинин говорил, что только рядом с возлюбленной он испытал, что такое отцовство. Музыкант уверен, что без Эммы он бы чувствовал себя в этом мире совершенно одиноким.