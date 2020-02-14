«Я сейчас заплачу»: 61-летний Малинин растрогал жену признанием в любви

61-летний Александр Малинин произнес тост на вечеринке по случаю 30-летия совместной жизни со своей нынешней избранницей Эммой. В этом браке у музыканта родились двойняшки Фрол и Устинья. В ноябре они отпраздновали свое 19-летие.
Перед собравшимися на торжестве гостями народный артист России обратился к возлюбленной, заговорив о чувствах и преданности. Сама Эмма не стала скрывать, что муж растрогал ее признанием в любви.
«Я сейчас заплачу», — отметила возлюбленная музыканта, когда Малинин произнося тост, назвал свою вторую половинку той единственной, с кем бы он хотел прожить всю жизнь вплоть до глубокой старости.
Любимую супругу Александр Николаевич называет не иначе, как своей душой. Обратившись к жене, певец уточнил, что их семье довелось собраться за большим столом в этот торжественный день для того, чтобы отметить великое событие — 30-летие их с Эммой совместной жизни.
«Вот уже тридцать лет, как мы с тобой рука об руку идем вместе. Я тебе благодарен за подаренную мне счастливую жизнь. Благодарю Бога за то, что он послала тебя мне. Я в этой жизни считаю себя абсолютным ребенком и беспомощным человеком, и если не ты, я просто не знал бы как жить! Но, я никогда не спрашивал у тебя, где мои деньги. Потому что всегда знал: они точно в надежном месте. Они лежат в твоем левом чулке. Душа моя, я так люблю тебя. И никогда не переставал любить», — добавил певец.