57-летняя Малинина в изумрудном платье и на шпильках позировала с мужем

61-летний Александр Малинин и его супруга Эмма устроили импровизированную вечеринку по случаю 30-летия совместной жизни. За это время пара успела обзавестись общими наследниками.

Младшим отпрыскам артиста — двойняшкам Фролу и Устинье — в ноябре исполнилось девятнадцать лет. Кроме того, от бывшей возлюбленной Инны Курочкиной у Александра Николаевича есть уже взрослый 38-летний сын Никита Малинин. Примечательно, что к пасынку избранница музыканта всегда относилась как к собственному ребенку.

Юноша сразу же проникся братской симпатией к новорожденной Устинье, когда девочка только-только появилась на свет. В одном из интервью Эмма уточнила, что Никита до сих пор опекает ее дочку. К слову, у нынешней супруги народного артиста СССР также есть старший наследник — сын Антон, который успел подарить маме двоих внуков: Платона и Арианну.

На личной страничке в Instagram 57-летняя Эмма Малинина поделилась совместным снимком с мужем. Рядом с Александром Николаевичем его возлюбленная позировала на фоне накрытого к празднику стола. Для вечеринки мама Устиньи примерила приталенное платье с пышной юбкой изумрудного оттенка. Образ супруги музыканта дополнили туфли-лодочки на классической шпильке. Сам Малинин отдал предпочтение черному костюму, белой сорочке и лаковым ботинкам.

Дочка Малининых в одном из интервью призналась, что ее родители сделали для них с братом Фролом все, для того, чтобы они ни в чем не нуждались и всегда жили в достатке. По словам Устиньи, она всегда знала цену тому, что имеет, стараясь порадовать маму и папу своими достижениями в учебе.