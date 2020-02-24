«Не могу встать перед вами на колени»: Собчак ответила на критику Успенской после интервью

66-летняя Любовь Успенская согласилась стать героиней нового выпуска программы, ведущей которой выступила Ксения Собчак. Однако еще до выхода передачи в эфир исполнительница городских романсов и русского шансона выступила с критикой в адрес бывшей жены Максима Виторгана. Артистка не стала скрывать, что ее разочаровала беседе с Собчак.

Помимо всего прочего, Успенская назвала дочку Людмилы Нарусовой «пустым и циничным» человеком. На личной страничке в Instagram певица поделилась своим мнением, относительно того, как на съемках вела себя возлюбленная театрального режиссера Константина Богомолова.

По словам певицы, она искренне надеялась, что Собчак поможет ей остановить бесконечный поток негатива в адрес ее семьи и единственной дочери. Любовь Залмановна подчеркнула, что шла на интервью к жене Богомолова, «как мать к матери», человеку знающему цену словам. Однако по факту все происходящее на площадке, как говорит артистка, больше напоминало хорошо продуманный сценарий.

Примечательно, что Ксения Анатольевна также не оставила без внимания претензии певицы. Бывшая невестка Эммануила Виторгана напомнила Успенской, что та пришла к ней в первую очередь как к журналисту. Собчак уверена, что Любовь Залмановна осталась недовольна интервью только из-за того, что из нее «вытащили то, что она не хотела рассказывать».

«Я журналист, я не могу вас поддержать или вставать перед вами на колени!! И уж точно я ничего не вырываю из контекста. Жаль что вы так эмоционально реагируете», — отметила телеведущая.

Позже в беседе с корреспондентами издания «НьюИнформ» Ксения Собчак заявила, что нельзя требовать от журналиста то же самое, что и от родственников. По словам супруги Богомолова, в первую очередь ей было важно разобраться в ситуации, и она попыталась это сделать.

Ранее единственная дочь Любови Успенской в студии одной из рейтинговых передач заявила, что ее звездная мама оказывала на нее давление, запирала в квартире на ключ и даже применяла по отношению к ней силу, в частности начинала душить.