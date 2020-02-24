«Сильная и мудрая»: Алсу поделилась совместным фото с Успенской в честь ее 66-летия

36-летняя Алсу не забыла поздравить исполнительницу городских романсов и русского шансона с днем рождения. 24 февраля после празднования Дня защитника Отечества Любовь Залмановна отметила свое 66-летие. По этому случаю на личной страничке в Instagram супурга бизнесмена Яна Абрамова опубликовала совместный снимок с именинницей, пожелав Успенской крепкого здоровья, любви, процветания и новых творческих свершений. В кадре Алсу вместе с артисткой позировали за кулисами одного из светских мероприятий.

«Любочка, дорогая наша, единственная и неповторимая!! С днем рождения! Ты сильная и мудрая. Пусть все будет хорошо и в жизни будет очень много счастья и радости! Любим», — отметила певица.

К слову, знаменитость с днем рождения также поздравила супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина — певица Валерия и Наталья Чистякова-Ионова, которая уже давно близко дружит с Любовью Успенской.

Сама артистка не скрывала, что она сильно переживала из-за малоприятной истории, связанной с ее единственной дочерью Татьяной Плаксиной. В эфире одной из рейтинговых передач девушка заявила, что звездная мама оказывала на нее давление и даже запирала в квартире на ключ. По словам Успенской, ее шокировали слова наследницы. Любовь Залмановна подтвердила, что до всех этих событий и участия Тани в съемках ток-шоу, они действительно повздорили, после чего Плаксина в возбужденном состоянии ушла из дома.