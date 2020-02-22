«Я ничего не вырываю из контекста и не компилирую»: Собчак ответила на обвинения Успенской

Телеведущая Ксения Собчак под постом «королевы русского шансона» Любови Успенской прокомментировала критику в свой адрес. Напомним, что исполнительница пришла на программу к светской львице и та, как считает певица, просто ловила хайп, обсуждая ситуацию с ее дочерью Татьяной Плаксиной. Как заметила звезда, Собчак просто оставила душу в своем катафалке.

В ответ телеведущая отметила, что Успенская пришла к ней как к журналисту. Она считает, что не было никакого передергивания фактов. При этом она признала, что некоторые вопросы были неудобные и неприятные, но не переходящие грань такта.

«Вы просто пришли, чтобы выглядеть определенным образом, и вам не понравилось, что я вытащила из вас то, что вы не хотели рассказывать. Я журналист, я не могу вас поддержать или вставать перед вами на колени — я могу только постараться разобраться в ситуации. И уж точно я ничего не вырываю из контекста и не «компилирую». Все, что вы сказали по существу, мы оставим нетронутым монтажом. Я вам это обещаю».

Ксения Собчак

Как отметила Собчак, ей жаль, что певица так эмоционально реагирует. Телеведущая считает, что Успенская просто не готова понять и услышать правду от посторонних и даже близких людей о своей дочери.