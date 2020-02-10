В объятиях друг друга: Виторган поделился личным снимком с Нино Нинидзе

47-летний Максим Виторган предпочитает не комментировать свою личную жизнь. После развода с Ксенией Собчак актер с головой погрузился в творческий процесс. Сама же телеведущая поспешила связать себя новыми узами брака с театральным режиссером Константином Богомоловым. От сына Эммануила Гедеоновича светская львица родила своего первенца. Примечательно, что дочка Людмилы Нарусовой не препятствует экс-супругу видеться с трехлетним Платоном. Наследник телеведущей вместе с носителем языка учит китайский язык, правда пока только в игровой форме.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Максим Виторган поделился в микроблоге редким совместным снимком с 23-летней дочкой Полиной. При этом актер назвал себя «молодящимся отцом» взрослой девушки.

Кстати, 28-летняя Нино Нинидзе сделала перепост в Stories одного из фото, на котором она запечатлена в объятиях Максима.

«Подъем с переворотом», — подписал снимок Виторган.

Ранее актер показывал в Instagram видеоролик, на котором Нинидзе вместе с его дочерью Полиной в дуэте исполнили одну из песен группы «Ласковый май». Нино с легкостью нашла общий язык с наследницей Виторгана, благодаря незначительной разнице в возрасте. Грузинская актриса старше дочери Виктории Верберг на пять лет.

К слову, в беседе с поклонниками Нинидзе прокомментировала то, что ее часто сравнивают с принцессой Дианой. По словам актрисы, ей об этом говорили не раз. Однако сама девушка так не считает.