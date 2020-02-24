«Рада, что судьба привела меня к вам»: Загитова поздравила Тутберидзе с 46-летием

17-летняя Алина Загитова поздравила свою наставницу Этери Георгиевну с днем рождения. 24 февраля, после празднования Дня защитника Отечества, Тутберидзе отметила 46-летие. Примечательно, что приостановившая спортивную карьеру олимпийская чемпионка Игр-2018 в Южной Корее не забыла об этом событии. На личной страничке в Instagram фигуристка обратилась к тренеру, не став скрывать своей благодарности.

По словам Алины, вместе с Этери Георгиевной она одержала много ярких побед. При этом Загитова уточнила, что не все старты были такими же удачными. Однако благодаря поддержке и вниманию своей наставницы спортсменка сумела пережить все сложные этапы. Олимпийская чемпионка заверила, что Тутберидзе всегда служила для нее примером того, что нужно двигаться только вперед, никогда не останавливаясь на своем пути, работать над ошибками, быть сильной и целеустремленной.

«Этери Георгиевна, с Днем рождения! С Вами мы одержали много побед!! Вы всегда учите на своем примере, что надо идти только вперед. Я очень рада, что однажды судьба привела меня к вам, и с тех пор мы практически каждый день вместе! Желаю вам счастья и только новых побед», — добавила Алина.

Напомним, что три подопечные Этери Тутберидзе заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. Так, Алена Косторная завоевала медаль высшей пробы, серебро — у Анны Щербаковой, обладательницей бронзы стала Русская Ракета Александра Трусова.