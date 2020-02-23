«Гордость и радость»: Загитова в День защитника Отечества вспомнила о своей победе на Играх-2018

17-летняя Алина Загитова на личной страничке в Instagram поздравила всех причастных с 23 февраля. Подопечная Этери Тутберидзе подметила, что для нее эта дата всегда будет дорогой и памятной. Ведь именно в этот день два года назад в 2018-м ей удалось завоевать медаль высшей пробы на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Спортсменка разделила триумф со своими наставниками: Этери Георгиевной, Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым. Фигуристка не стала скрывать: эта золотая медаль стала их общей наградой за все труды и приложенные усилия. И только спустя время Алина смогла осознать всю радость, счастье и гордость за то, что им удалось защитить честь страны на международных соревнованиях.

«Хочу поздравить всех с Днем защитника Отечества! Для меня эта дата всегда будет дорогой и памятной. Именно в этот день два года назад мне и моим тренерам удалось завоевать золотую медаль на Олимпийских играх. Только спустя время начинаешь осознавать радость, счастье и гордость за то, что нам удалось защитить честь своей страны», — добавила Загитова.

Несмотря на то, что фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры, Алина продолжает усиленно тренироваться как в спортзале, так и на ледовой арене. По словам Загитовой, она привыкла занимать лидирующие позиции на соревнованиях. И по этой причине ей нужно уделять тренировочному процесс как можно больше времени, выкладываясь на максимуме своих возможностей и сил.