«Будь по-женски счастлива»: Валерия назвала 66-летнюю Успенскую искренней и настоящей

Певица Валерия на личной страничке в Instagram поздравила Любовь Успенскую с днем рождения. 24 февраля после Дня защитника Отечества исполнительница городских романсов и русского шансона отметила свое 66-летие. К слову, не забыла об этом важном событии и близкая подруга именинницы Наталья Чистякова-Ионова. Вслед за Глюк’oZой к певице обратилась супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Так, Валерия назвала Любовь Залмановну открытым, настоящим, искренним и невероятно талантливым человеком.

На фоне малоприятной истории с дочерью исполнительницы русского шансона — Татьяны Плаксиной — артистка выразила надежду в то, что ядовитые людские стрелы никогда не долетят до Успенской, добавив, что певица достойна всего самого лучшего. Валерия напомнила, что у знаменитости огромная армия поклонников, которая с каждым годом только растет.

«Пусть никогда не долетают до тебя ядовитые людские стрелы, а только любовь согревает душу и сердце. У тебя миллионы поклонников, и их число с каждым годом все увеличивается. Будь по-женски счастлива и здорова! Восхищаюсь, уважаю, люблю», — добавила супурга Иосифа Пригожина.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в интервью Успенская прокомментировала слова единственной дочери о том, что она не хочет жить вместе с мамой. В студии одного из рейтинговых ток-шоу Татьяна заявила, что «королева шансона» якобы запирала ее на ключ и применяла по отношению к ней силу, в частности начинала душить. По словам Любови, она никогда не смогла бы так поступить со своим ребенком. Артистка также уточнила, что все случившееся повергло ее в состояние шока.