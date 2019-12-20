ЗВЕЗДЫ

«Девочки понимают ценность того, что имеют»: Глюк’oZa высказалась о дочерях

По словам артистки, у них с мужем пока нет поводов для переживаний.

«Девочки понимают ценность того, что имеют»: Глюк’oZa высказалась о дочерях
Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram.com/glukozamusic)

Наталья Чистякова-Ионова не стала скрывать: с каждым днем их с Александром дочери растут и меняются прямо на глазах. И это касается не только внешних изменений, но и внутренних, в частности, характера. Старшая дочь певицы — Лидия — уже вступила в подростковый период. Однако пока девочка не бунтует против родителей, а даже наоборот прислуживается к каждому замечанию или совету, доверяя мнению старших. Младшая наследница пары — восьмилетняя Вера — старается тянуться за старшей сестренкой. По словам Натальи, они с мужем много разговаривают с детьми, не перекладывая свои родительские обязанности на нянечек.

Чистякова-Ионова делает все возможное для того, чтобы объяснить дочерям — нет ничего важнее семьи. Певица прививает наследницам те ценности, которые нельзя измерить в материальном эквиваленте — выводя на первый план дружбу, сострадание, любовь и доверие. При этом артистка настаивает на том, что ее дочери прекрасно осознают тот факт, что любое дарованное благо является результатом непосильного труда. Наталья не сомневается: ее дети знают цену тому, что имеют.

Певица Наталья Чистякова-Ионова с дочерьми Лидией и Верой
Наталья Чистякова-Ионова с дочерьми Лидией и Верой (Фото: Instagram.com/glukozamusic)
«Девочки знают, что такое «можно» и «нельзя», понимают ценность того, что имеют, что все достается не просто так, а большим трудом», – отметила Глюк’oZa в интервью «СтарХит».

По словам певицы, ей нравится проводить время со своими девочками. Иногда звездная мама позволяет Лидии и Вере поэкспериментировать с одеждой, попробовать сделать себе макияж, устраивая дома импровизированные девичники.

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«Девочки понимают ценность того, что имеют»: Глюк’oZa высказалась о дочерях
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