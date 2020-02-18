Валерия подчеркнула фигуру шортами, накинув кремовую косуху

На личной страничке микроблога супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина поделилась архивным снимком, подметив, что в течение дня она не успела сделать свежее фото.

Певица Валерия позировала в кадре в кремовой куртке косухе. Знаменитость отдала предпочтение приталенному крою, подчеркнув достоинства своей фигуры.

Кроме того, супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина сделала акцент на талии, отдав предпочтение облегающим мини-шортам. В комментариях артистка уточнила, что ей пришлось поделиться в Instagram архивным снимком, так как за весь день она не успела сделать новое отчетное фото.

Кроме того, поп-исполнительница не оставила без внимания вопрос одного из подписчиков на личной страничке микроблога. Так, певицу спросили о том, обязательно ли каждый день обновлять свой профиль, на что Валерия ответила утвердительно.

«Да, закон «Инстаграма», — не без иронии подметила возлюбленная Иосифа Пригожина.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и внешность певицы Валерии.

Историк моды уточнил, что будучи мамой троих уже взрослых детей (у знаменитость есть 26-летняя дочка Анна, 25-летний сын Артемий и 21-летний Арсений), Валерия выглядит очень молодо. Соведущий Эвелины Хромченко заверил, что ровесницы певицы вполне могут брать с нее пример там, где речь заходит об уходе за кожей и телом.

По словам Васильева, супруга музыкального продюсера одевается в стиле гламурный минимализм. Валерия знает толк в аксессуарах. Именно по этой причине возлюбленная Иосифа Пригожина не перебарщивает с украшениями — бусами, браслетами и перстнями. У певицы, как считает историк моды, выраженное чувство меры. При этом артистка понимает, что ее внешность достаточно броская и эффектная.