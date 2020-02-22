Сестра Жанны Фриске отреагировала на слухи о разводе с мужем

Жанна Фриске умерла почти пять лет назад. Однако ее семья следит за квартирой певицы и оставила там все, как было при ее жизни. Сестра артистки Наталья часто вспоминает знаменитую родственницу. Ей досадно, что она не может общаться со своим племянником Платоном, воспитанием которого занялся бывший гражданский муж Жанны Дмитрий Шепелев. Но как оказалось, в жизни самой девушки сейчас тоже непростые времена.

Наталья редко говорит о личном. Летом 2019 года появились слухи, что она рассталась с мужем Сергеем Вшивковым из-за частых конфликтов. Тогда в окружении пары стали поговаривать, что страсть между супругами сменилась недопониманием. И лишь на днях девушка отреагировала на слухи. Она призналась поклонникам, что больше не живет с мужем. На вопрос одной из подписчиц, живет ли она с мужем, Фриске лаконично ответила «нет».

Поклонники попытались поддержать девушку. Они уверены, что у нее еще все сложится в жизни и она встретит достойного мужчину. К слову, сейчас Наталья отдыхает в Майами, где любила проводить время ее сестра. На новом снимке девушка бежит по пляжу. Поклонники отметили, что фото им напомнило кадры из клипа на песню «А на море белый песок». Многие посоветовали ей переехать жить в США, но Наталья пояснила, что ее слишком многое удерживает в России.